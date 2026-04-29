«Миннесота» выиграла у «Далласа» в пятом матче, Капризов набрал 3 очка

«Миннесота» переиграла «Даллас» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:2. Игра прошла на арене «Американ Эйрлайнс Центр» в Далласе.
Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Его признали первой звездой встречи. У 29-летнего россиянина теперь 9 (2+7) очков в 5 матчах Кубка Стэнли-2026.
Другие российские игроки гостей ВладимИР Тарасенко и Яков Тренин сделали по одной голевой передаче.
29 апр 03:00 Даллас — Миннесота 0:0.
Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.Читать дальше