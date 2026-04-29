Капризов установил новый рекорд «Миннесоты» по голам в Кубке Стэнли

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забил гол и сделал результативную передачу в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли с «Далласом» (4:2).
28-летний россиянин установил новый рекорд «Миннесоты» по голам в плей-офф НХЛ — у него их 17. Второе место занимает Зак Паризе (16), третье — Мариан Габорик (12).
Также нападающий, у которого 9 (2+7) очков в серии с «Далласом», повторил свой личный рекорд по результативным действиям в одной серии Кубка Стэнли (также девять очков в первом раунде турнира 2025 года). Только три игрока «Уайлд» набирали больше очков в серии: Уэс Уолц (10 очков в полуфинале конференции 2003 года), Зак Паризе (10 очков в первом раунде 2014 года) и Мариан Габорик (11 очков в полуфинале конференции 2003 года).
Капризов в своей карьере в плей-офф НХЛ набрал 27 (16+11) очков в 29 матчах. В Кубке Стэнли-2026 у него 9 (2+7) очков в 5 играх.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.