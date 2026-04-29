Капризов признан первой звездой матча «Даллас» — «Миннесота»

Пресс-служба НХЛ объявила лучших игроков пятого матча первого раунда плей-офф «Даллас» — «Миннесота» (2:4).
Первой звездой признан российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов. 29-летний россиянин забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.
Второй звездой стал форвард «Миннесоты» Мэтт Болди, который набрал 2 (1+1) очка. Третья звезда — нападающий «Старз» Джейсон Робертсон, забросивший одну шайбу и сделавший одну голевую передачу.
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.