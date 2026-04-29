«Миннесота» выиграла 2+ гостевых матча одного розыгрыша Кубка Стэнли в четвертый раз в истории

«Миннесота» победила «Даллас» в пятом матче первого раунда Кубка Стэнли (4:2). Игра проходила в Далласе.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, «Уайлд» одержали несколько побед на выезде в одном розыгрыше Кубка Стэнли в четвертый раз в истории франшизы. Другие случаи: 2015 год (две победы), 2021 год (две победы) и 2003 год (шесть побед).
В первом матче первого раунда Кубке Стэнли-2026 «Миннесота» победила «Даллас» со счетом 4:2. В серии до четырех побед она ведет со счетом 3−2.
Шестой матч этих «Уайлд» и «Старз» состоится в пятницу, 1 мая. Он начнется в 02.00 по московскому времени.
«Миннесота» попала в плей-офф после того, как заняла третье место в Центральном дивизионе. «Даллас» финишировал в регулярном чемпионате на втором месте в этом же дивизионе.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.