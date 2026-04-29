Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.04
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
30.04
Тампа-Бэй
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.30
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
30.04
Филадельфия
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.18
П2
2.61
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Анахайм
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
2
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Баффало
1
:
Бостон
2
П1
X
П2

«Бостон» сократил отставание в серии плей-офф НХЛ с «Баффало»

Пятый матч серии завершился победой «Бостона» в овертайме.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. «Бостон» в гостях со счетом 2:1 в овертайме обыграл «Баффало» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Элиас Линдхольм (30-я минута) и Давид Пастрняк (70). У «Баффало» отличился Расмус Далин (4). Выступающие за «Бостон» защитник Никита Задоров и Марат Хуснутдинов не отметились результативными действиями.

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Баффало». Шестой матч пройдет в ночь на 2 мая по московскому времени на арене «Бостона».

По итогам регулярного чемпионата «Баффало» занял первое место в Атлантическом дивизионе, «Бостон» финишировал четвертым. «Баффало» является единственным клубом в плей-офф НХЛ, в составе которого нет российских игроков.

Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли является «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.

Баффало
1:2
1:0, 0:1, 0:0
ОТ
Бостон
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
29.04.2026, 02:30 (МСК UTC+3)
KeyBank Center, 19070 зрителей
Главные тренеры
Линди Рафф
Марко Штурм
Вратари
Алекс Лайон
(00:00-69:14)
Джереми Суэймен
(00:00-69:14)
1-й период
02:11
Марк Кастелич
03:35
Расмус Далин
(Джейсон Зукер, Тэйдж Томпсон)
06:53
Ноа Эстлунд
2-й период
25:25
Хампус Линдхольм
29:24
Элиас Линдхольм
33:35
Райан Маклеод
35:36
Марат Хуснутдинов
3-й период
44:59
Алекс Так
Овертайм
69:14
Давид Пастрняк
(Хампус Линдхольм)
Статистика
Баффало
Бостон
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит