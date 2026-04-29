«Бостон» сократил отставание в серии плей-офф НХЛ с «Баффало»

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. «Бостон» в гостях со счетом 2:1 в овертайме обыграл «Баффало» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Элиас Линдхольм (30-я минута) и Давид Пастрняк (70). У «Баффало» отличился Расмус Далин (4). Выступающие за «Бостон» защитник Никита Задоров и Марат Хуснутдинов не отметились результативными действиями.
Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Баффало». Шестой матч пройдет в ночь на 2 мая по московскому времени на арене «Бостона».
По итогам регулярного чемпионата «Баффало» занял первое место в Атлантическом дивизионе, «Бостон» финишировал четвертым. «Баффало» является единственным клубом в плей-офф НХЛ, в составе которого нет российских игроков.
Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли является «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне.
Линди Рафф
Марко Штурм
Алекс Лайон
(00:00-69:14)
Джереми Суэймен
(00:00-69:14)
02:11
Марк Кастелич
03:35
Расмус Далин
(Джейсон Зукер, Тэйдж Томпсон)
06:53
Ноа Эстлунд
25:25
Хампус Линдхольм
29:24
Элиас Линдхольм
33:35
Райан Маклеод
35:36
Марат Хуснутдинов
44:59
Алекс Так
69:14
Давид Пастрняк
(Хампус Линдхольм)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит