Макдэвид назвал российского форварда «Эдмонтона» одним из лучших игроков

Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» является одним из лучших игроков клуба в текущем плей-офф НХЛ. Такое мнение выразил капитан команды Коннор Макдэвид, слова которого приводит пресс-служба «Ойлерз».
«Подзи был великолепен. Он является одним из наших лучших игроков на протяжении всего плей-офф и играет очень упорно. Это был важный гол. Было хорошее начало матча. Подзи задал тон, и вся их тройка отлично поработала, найдя способ забить пару голов», — сказал Макдэвид.
В пятом матче первого раунда серии плей-офф НХЛ против «Анахайм Дакс» (4:1) Подколзин открыл счет в матче на третьей минуте.
24-летний россиянин выступает в НХЛ с 2021 года. До 2024-го он играл за «Ванкувер Кэнакс».
В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Подколзин забил два гола и сделал три результативные передачи. По этому показателю он делит третье место в клубе с Райаном Ньюджент-Хопкинсом и Каспери Капаненом, у которых также пять очков.
После победы «Эдмонтона» счет в серии до четырех побед стал 2−3 в пользу «Анахайма». Следующий матч серии пройдет 1 мая.
Крис Ноблок
Джоэль Кенневилль
Коннор Ингрэм
Лукаш Достал
(00:00-10:13)
Вилле Хуссо
(10:13-54:45)
Вилле Хуссо
(c 57:18)
02:22
Василий Подколзин
(Эван Бушар, Райан Нюджент-Хопкинс)
08:33
Зак Хаймэн
(Райан Нюджент-Хопкинс)
10:13
Леон Драйзайтль
(Эван Бушар, Коннор Макдэвид)
10:31
Иан Мур
14:11
Леон Драйзайтль
14:11
Микаэль Гранлунд
21:18
Джеффри Вьел
22:10
Зак Хаймэн
28:04
Колтон Дач
28:26
Алекс Киллорн
(Мэйсон Мактавиш, Каттер Готье)
28:42
Джейкоб Труба
30:24
Леон Драйзайтль
(Коннор Макдэвид, Эван Бушар)
38:00
Зак Хаймэн
38:00
Тим Уош
57:18
Командный штраф
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит