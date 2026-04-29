Макдэвид назвал российского форварда «Эдмонтона» одним из лучших игроков

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Подколзин забил два гола и сделал три результативные передачи за «Эдмонтон Ойлерз».

Источник: РБК Спорт

Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» является одним из лучших игроков клуба в текущем плей-офф НХЛ. Такое мнение выразил капитан команды Коннор Макдэвид, слова которого приводит пресс-служба «Ойлерз».

«Подзи был великолепен. Он является одним из наших лучших игроков на протяжении всего плей-офф и играет очень упорно. Это был важный гол. Было хорошее начало матча. Подзи задал тон, и вся их тройка отлично поработала, найдя способ забить пару голов», — сказал Макдэвид.

В пятом матче первого раунда серии плей-офф НХЛ против «Анахайм Дакс» (4:1) Подколзин открыл счет в матче на третьей минуте.

24-летний россиянин выступает в НХЛ с 2021 года. До 2024-го он играл за «Ванкувер Кэнакс».

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Подколзин забил два гола и сделал три результативные передачи. По этому показателю он делит третье место в клубе с Райаном Ньюджент-Хопкинсом и Каспери Капаненом, у которых также пять очков.

После победы «Эдмонтона» счет в серии до четырех побед стал 2−3 в пользу «Анахайма». Следующий матч серии пройдет 1 мая.

Эдмонтон
4:1
3:0, 1:1, 0:0
Анахайм
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
29.04.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Honda Center, 18347 зрителей
Главные тренеры
Крис Ноблок
Джоэль Кенневилль
Вратари
Коннор Ингрэм
Лукаш Достал
(00:00-10:13)
Вилле Хуссо
(10:13-54:45)
Вилле Хуссо
(c 57:18)
1-й период
02:22
Василий Подколзин
(Эван Бушар, Райан Нюджент-Хопкинс)
08:33
Зак Хаймэн
(Райан Нюджент-Хопкинс)
10:13
Леон Драйзайтль
(Эван Бушар, Коннор Макдэвид)
10:31
Иан Мур
14:11
Леон Драйзайтль
14:11
Микаэль Гранлунд
2-й период
21:18
Джеффри Вьел
22:10
Зак Хаймэн
28:04
Колтон Дач
28:26
Алекс Киллорн
(Мэйсон Мактавиш, Каттер Готье)
28:42
Джейкоб Труба
30:24
Леон Драйзайтль
(Коннор Макдэвид, Эван Бушар)
38:00
Зак Хаймэн
38:00
Тим Уош
3-й период
57:18
Командный штраф
Статистика
Эдмонтон
Анахайм
Штрафное время
8
12
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит