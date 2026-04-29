Василевский и Сорокин вошли в тройку кандидатов на приз лучшему вратарю НХЛ

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Российские голкиперы Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс» вошли в тройку кандидатов на приз лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — «Везина Трофи», сообщается в официальном аккаунте лиги в соцсети X.