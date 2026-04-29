Мичков попал в замес. Был наказан «Филадельфией» за опоздание и пошел на отрытый конфликт

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков оказался в центре небольшого внутреннего скандала. И хотя формально он завершился, все это может иметь тяжелые последствия для карьеры российского форварда.
Матвей ужасно проводит этот плей-офф, несмотря на то что «Филадельфия» ведет в серии с «Питтсбургом». На счету форварда нет набранных баллов, показатель полезности «минус 1», зато есть потери и глупые удаления. В итоге главный тренер Рик Токкет решил оставить его в запасе на последнюю встречу. «Филадельфия», кстати, уступила, но не это самое главное. Говорят, что конфликт начался на следующий день.
По сообщению североамериканских инсайдеров, Мичков опоздал в аэропорт перед вылетом в Питтсбург. Причем он не опоздал на самолет, что важно, а лишь прибыл чуть позже времени, которое назначил клуб. Грубо говоря, сказано было приехать в 19.00, а он приехал чуть позже. Опять же, мы всего лишь опираемся на слухи, а не на факты, но источники утверждают, что главный тренер заявил, что правила важны и Матвей не попадает на рейс. Хотя, напомним, никто никуда не улетел.
Вроде бы Мичкову взяли билет экономкласса и стали ждать его в Питтсбурге. Говорим об этом осторожно, так как удивляет, что подобную историю не подхватили ведущие журналисты Северной Америки, а уж они вряд ли бы упустили шанс обсудить горячую тему.
В Питтсбурге был новый виток скандала. Мичкова попросили выйти на разминку, а он отказался, так как не играл в этот день. И вообще досрочно покинул арену, самостоятельно добравшись домой. Более того, на следующий день Матвея искали представители клуба, но он не отвечал на звонки.
Однако утром в среду Матвей как ни в чем не бывало появился на тренировке «по желанию» и даже ушел чуть раньше остальных, что может свидетельствовать о возвращении в состав. Вряд ли после серьезных скандалов его держали бы в команде. Впрочем, у Мичкова чуть другой статус, и разборки, возможно, просто решили перенести на лето.
Но уж что точно известно, так это реакция представителей игрока. Клубу дали понять, что никакие переговоры с «Филадельфией» Матвей вести не будет, если останется прежний тренер. У нашего хоккеиста еще год контракта новичка, так что за это время может всякое случиться. Но с игроками его статуса начинают говорить о подписании как раз после второго сезона.
Насчет этого конфликта мнения в Северной Америке разделились. Многие вспоминают, что Рик Токкетт ненавидит российских игроков и уже доказывал это неоднократно в разных клубах. И к Матвею у него предвзятое отношение. Возможно, это действительно так. Но Мичков ужасно играет в этом плей-офф, да и вообще сезон у него получается не слишком хороший. Конечно, отчасти в этом виноват тренер, но мы же видим Матвея на льду в серии против «Питтсбурга». И кто удивлен, что он не попал в заявку на пятую игру?
Часть общественности считает, что Мичкову надо исправляться, так как это уже второй подряд тренер, с которым он не может сработаться. И где гарантия, что следующий специалист найдет с ним общий язык?
Но многие на стороне Мичкова и считают, что организация не делает ничего, чтобы помочь ему развиваться, хотя Матвей может стать лицом клуба. И если его обменяют, то «летчики» сделают очередную грубую ошибку.
Зная Матвея, легко можно поверить в то, что он пошел на открытый конфликт. Но все это не идет ему на пользу.
Алексей Шевченко