Мичков попал в замес. Был наказан «Филадельфией» за опоздание и пошел на отрытый конфликт

Насчет этого конфликта мнения в Северной Америке разделились. Многие вспоминают, что Рик Токкетт ненавидит российских игроков и уже доказывал это неоднократно в разных клубах. И к Матвею у него предвзятое отношение. Возможно, это действительно так. Но Мичков ужасно играет в этом плей-офф, да и вообще сезон у него получается не слишком хороший. Конечно, отчасти в этом виноват тренер, но мы же видим Матвея на льду в серии против «Питтсбурга». И кто удивлен, что он не попал в заявку на пятую игру?