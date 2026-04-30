Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Филадельфия
0
:
Питтсбург
0
Все коэффициенты
П1
3.28
X
2.65
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
3-й период
Тампа-Бэй
2
:
Монреаль
3
Все коэффициенты
П1
32.00
X
4.53
П2
1.40
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.00
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
01.05
Миннесота
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.64
Хоккей. НХЛ
не начался
Вегас
:
Юта
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2

Третьяк: «Сорокину больше досталось, чем Василевскому — у “Айлендерс” защита послабее, чем в “Тампе”»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал попаданеие Ильи Сорокина и Андрея Василевского в число финалистов «Везина Трофи» в сезоне НХЛ-2025/26.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал попаданеие Ильи Сорокина и Андрея Василевского в число финалистов «Везина Трофи» в сезоне НХЛ-2025/26.

«У них стиль игры немного разный. Василевский играет больше в стиле “фулл баттерфляй”. Они оба достойны быть лучшими. Конечно, Сорокину больше досталось — у него защита послабее, чем в “Тампе”. Я смотрел его матчи, и мне говорили, что если он не тащит, то команда не выигрывает. Поэтому от него очень многое зависит, и он очень много сделал, чтобы его команда была близка к плей-офф.

То, что федерация 20 лет назад сделала все, чтобы у нас появилось как можно больше хороших вратарей, дает нам повод гордиться каждым их успехом. Это успех и их личный, и тех клубов, которые воспитали этих ребят", — цитирует ТАСС Третьяка.

30-летний Сорокин в этом сезоне одержал 29 побед, его коэффициент надежности составил 2,68, процент отраженных бросков — 90,6. Голкипер «Айлендерс» стал лучшим в регулярке по количеству сухих матчей на ноль — 7 сухих игр.

31-летний Василевский в шестой раз в карьере стал лучшим в лиге по количеству побед — 39, также он занял второе место по коэффициенту надежности — 2,12, процент отраженных бросков — 91,2. Голкипер «Тампы» становился обладателем «Везины» в 2019 году.

