Нападающий «Оттавы» Ткачак опроверг слухи о своем уходе из команды

Нападающий «Оттавы» Брэди Ткачак прокомментировал слухи об уходе из команды.
«Я отвечал на это уже сотни раз. Мне кажется, я никогда не показывал, никогда не говорил, ничего подобного никогда не слетало с моих уст, и, честно говоря, это просто начинает раздражать. Это становится отвлекающим фактором. Я был полностью предан этой команде, этому городу, а эти разговоры — просто отвлекающий фактор. С ними трудно иметь дело», — цитирует 26-летнего канадца сайт НХЛ.
Ткачук, пропустивший выход на связь с прессой после вылета из Кубка Стэнли из-за рождения дочери Лайлы, провел пресс-конференцию через три дня после того, как «Сенаторз» проиграли в четвертом матче первого раунда плей-офф «Каролине» (0−4 в серии).
Нападающий и капитан связан с «Оттавой» контрактом еще на два сезона. Он сказал, что планирует провести свой обычный разговор после завершения сезона с генеральным менеджером Стивом Стайосом, который в настоящее время находится на юниорском чемпионате мира в Словакии.
"Что касается меня, я просто хочу поговорить со Стивом, и я знаю, что мы поговорим, просто чтобы обсудить наши обычные темы в конце года о нашей команде и о том, что он думает, что он думает о моей собственной игре. Для меня это просто такие разговоры о нашей команде, о том, где мы можем стать лучше, где я могу стать лучше. Все остальное — просто отвлечение.
В конце концов, я сыграл недостаточно хорошо. Я пытался сделать все, что в моих силах, чтобы наладить свою игру и повлиять на результат. Просто чувствовал, что ничего не получается, ничего не идет в ворота, ничего не идет так, как я хочу. Я должен жить с этим. Это тяжело. Как игрок, я верю, что могу быть тем героем, и я всегда гордился этим. А когда этого не происходит, это серьезный удар по уверенности в себе", — рассказал хоккеист.
В регулярном чемпионате НХЛ в сезоне-2025/26 Ткачак набрал 59 (22+37) очков в 60 матчах, в 4 матчах Кубка Стэнли он остался без очков.
Нападающий играет за «Оттаву» с 2018 года.
