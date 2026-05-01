Первая женщина-тренер в истории НХЛ покинула «Сиэтл»

Канадка Джессика Кэмпбелл покинула должность ассистентки главного тренера клуба.

ВАШИНГТОН, 30 апреля. /ТАСС/. Канадка Джессика Кэмпбелл покинула тренерский штаб клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сиэтл». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Она работала в должности ассистентки главного тренера. В тренерский штаб Кэмпбелл вошла летом 2024 года. Канадка стала первой женщиной в истории НХЛ, работавшей тренером.

«Поскольку срок действия текущего контракта Джессики истекает, она выразила желание рассмотреть другие тренерские должности в лиге, и мы поддерживаем ее в этом процессе, — сказал генеральный менеджер “Сиэтла” Джейсон Боттерилл. — Джессика была важным членом нашего тренерского штаба, демонстрируя глубокие знания и уникальную способность находить общий язык с игроками и развивать их. Мы уважаем ее решение и твердо верим в нее как в тренера этой лиги».

Кэмпбелл 33 года. В период игровой карьеры она стала серебряным призером чемпионата мира 2015 года. Ранее Кэмпбелл была помощницей главного тренера в клубе Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Коачелла».

В минувшем регулярном чемпионате «Сиэтл» занял шестое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона и не смог пробиться в плей-офф.