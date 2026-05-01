Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:00
Ак Барс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.02
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
02.05
Монреаль
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.15
П2
2.43
Хоккей. НХЛ
02.05
Бостон
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.57
X
4.15
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
5
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Даллас
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
Локомотив
0
П1
X
П2

«Миннесота» с Капризовым и Тарасенко прошла во второй раунд плей-офф НХЛ

Гол Тарасенко помог «Миннесоте» обыграть «Даллас» и выйти во 2-й раунд плей-офф.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Хоккеисты «Миннесоты Уайлд» обыграли «Даллас Старз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:2 (1:0, 1:2, 3:0). В составе «Миннесоты» шайбы забросили Куинн Хьюз (7-я и 51-я минуты), российский нападающий Владимир Тарасенко (38) и Мэтт Болди (59, 60). У гостей отличились Уайатт Джонстон (28) и Маврик Бурк (37).

Владимир Тарасенко благодаря заброшенной шайбе оформил свой первый гол в розыгрыше Кубка Стэнли-2026 и 50-й в карьере в матчах плей-офф НХЛ. Тарасенко стал пятым в истории российским хоккеистом, кому удалось забросить 50 и более шайб за карьеру в играх Кубка Стэнли. Ранее это достижение покорилось Александру Овечкину (77 голов), Евгению Малкину (69), Никите Кучерову (54) и Сергею Федорову (52).

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов нанес один бросок в створ ворот, заблокировал один бросок и применил четыре силовых приема. Форвард «Уайлд» Яков Тренин отметился тремя силовыми приемами. Защитник «Далласа» Илья Любушкин отметился голевой передачей.

Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу «Уайлд», которые одержали победу в противостоянии и прошли во второй раунд, где сыграют с «Колорадо Эвеланш». «Старз» завершили свое участие в розыгрыше Кубка Стэнли-2026.

Миннесота
5:2
5:2
Даллас
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
1.05.2026, 02:30 (МСК UTC+3)
Grand Casino Arena
Главные тренеры
Джон Хайнс
Глен Гулутзан
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
