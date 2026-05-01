«Миннесота» с Капризовым и Тарасенко прошла во второй раунд плей-офф НХЛ

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Хоккеисты «Миннесоты Уайлд» обыграли «Даллас Старз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:2 (1:0, 1:2, 3:0). В составе «Миннесоты» шайбы забросили Куинн Хьюз (7-я и 51-я минуты), российский нападающий Владимир Тарасенко (38) и Мэтт Болди (59, 60). У гостей отличились Уайатт Джонстон (28) и Маврик Бурк (37).
Владимир Тарасенко благодаря заброшенной шайбе оформил свой первый гол в розыгрыше Кубка Стэнли-2026 и 50-й в карьере в матчах плей-офф НХЛ. Тарасенко стал пятым в истории российским хоккеистом, кому удалось забросить 50 и более шайб за карьеру в играх Кубка Стэнли. Ранее это достижение покорилось Александру Овечкину (77 голов), Евгению Малкину (69), Никите Кучерову (54) и Сергею Федорову (52).
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов нанес один бросок в створ ворот, заблокировал один бросок и применил четыре силовых приема. Форвард «Уайлд» Яков Тренин отметился тремя силовыми приемами. Защитник «Далласа» Илья Любушкин отметился голевой передачей.
Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу «Уайлд», которые одержали победу в противостоянии и прошли во второй раунд, где сыграют с «Колорадо Эвеланш». «Старз» завершили свое участие в розыгрыше Кубка Стэнли-2026.
Джон Хайнс
Глен Гулутзан
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит