Такого не было долгих 11 лет — банда Капризова выиграла серию Кубка Стэнли! Ей очень помог 50-й гол Тарасенко

Любые черные серии в спорте рано или поздно заканчиваются. В ночь с четверга на пятницу по московскому времени в этом убедились в американском штате Миннесота.
Местные «Уайлд» с 2015 года не могли добраться до второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли — весной 2026-го им наконец-то это удалось.
Серия против «Далласа» получилась для «Дикарей» максимально непростой. Забрав первую игру со счетом 6:1, команда Кирилла Капризова уступила в двух следующих, а еще по ходу противостояния теряла из-за травм важных хоккеистов — Матса Цукарелло и Якова Тренина.
Норвежец и россиянин вернулись в строй к пятой встрече, которая, пожалуй, стала ключевой в этой дуэли. Тем вечером Капризов, Тарасенко и Тренин набрали 5 очков на троих, вернув «Миннесоте» преимущество в серии.
Ну, а в матче № 6 «Уайлд» довели свои многолетнюю миссию до логического завершения. Снова не обошлось без трудностей — открыв счет уже на 7-й минуте (отличился Куинн Хьюз), хозяева дважды пропустили во втором периоде и оказались в статусе догоняющих. Но все закончилось хэппи-эндом.
К нему снова приложили свои клюшки русские — еще до второго перерыва Владимир Тарасенко сравнял счет, а Яков Тренин заработал в этом эпизоде ассист. Тарасенко забросил свою 50-ю шайбу в плей-офф Национальной хоккейной лиги, среди россиян по данному показателю он уступает только Александру Овечкину (77), Евгению Малкину (69), Никите Кучерову (54) и Сергею Фёдорову (52).
Ну, а в середине третьего периода случился «золотой» для этой серии гол. Символично, что забил его все тот же защитник Куинн Хьюз. В декабре 2025-го американец был обменян в «Миннесоту» из «Ванкувера» — уже тогда его называли человеком, который способен помочь «Уайлд» сделать шаг вперед и стать реальной кубковой силой. Хьюз быстро вписался в новый коллектив, сиял уже в регулярке, ну, а в первом раунде плей-офф набрал 8 очков и поставил в нем точку.
Вернуться в игру «Даллас» уже не смог, а в концовке дважды пропустил в пустые ворота от Мэтта Болди. 5:2 в матче, 4−2 в серии — «Миннесота» впервые за 11 лет вышла в финал конференции, сегодня для этого ей даже не потребовались результативные действия от Кирилла Капризова. Теперь клубу из Сент-Пола предстоит решать новую задачу — попробовать повторить лучший сезон в истории франшизы и выйти в финал конференции. Единственный раз «Дикарям» такое удавалось в очень далеком 2003-м. Продолжить творить историю Капризову и компании будет непросто: в соперниках по второму раунду главный фаворит плей-офф — «Колорадо».
