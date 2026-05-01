15:00
Ак Барс
:
Металлург Мг
02.05
Монреаль
:
Тампа-Бэй
02.05
Бостон
:
Баффало
завершен
Анахайм
5
:
Эдмонтон
2
завершен
Миннесота
5
:
Даллас
2
завершен
Авангард
2
:
Локомотив
0
Такого не было долгих 11 лет — банда Капризова выиграла серию Кубка Стэнли! Ей очень помог 50-й гол Тарасенко

«Уайлд» — во втором раунде!

Источник: Getty Images

Любые черные серии в спорте рано или поздно заканчиваются. В ночь с четверга на пятницу по московскому времени в этом убедились в американском штате Миннесота.

Местные «Уайлд» с 2015 года не могли добраться до второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли — весной 2026-го им наконец-то это удалось.

Серия против «Далласа» получилась для «Дикарей» максимально непростой. Забрав первую игру со счетом 6:1, команда Кирилла Капризова уступила в двух следующих, а еще по ходу противостояния теряла из-за травм важных хоккеистов — Матса Цукарелло и Якова Тренина.

Норвежец и россиянин вернулись в строй к пятой встрече, которая, пожалуй, стала ключевой в этой дуэли. Тем вечером Капризов, Тарасенко и Тренин набрали 5 очков на троих, вернув «Миннесоте» преимущество в серии.

Ну, а в матче № 6 «Уайлд» довели свои многолетнюю миссию до логического завершения. Снова не обошлось без трудностей — открыв счет уже на 7-й минуте (отличился Куинн Хьюз), хозяева дважды пропустили во втором периоде и оказались в статусе догоняющих. Но все закончилось хэппи-эндом.

К нему снова приложили свои клюшки русские — еще до второго перерыва Владимир Тарасенко сравнял счет, а Яков Тренин заработал в этом эпизоде ассист. Тарасенко забросил свою 50-ю шайбу в плей-офф Национальной хоккейной лиги, среди россиян по данному показателю он уступает только Александру Овечкину (77), Евгению Малкину (69), Никите Кучерову (54) и Сергею Фёдорову (52).

Ну, а в середине третьего периода случился «золотой» для этой серии гол. Символично, что забил его все тот же защитник Куинн Хьюз. В декабре 2025-го американец был обменян в «Миннесоту» из «Ванкувера» — уже тогда его называли человеком, который способен помочь «Уайлд» сделать шаг вперед и стать реальной кубковой силой. Хьюз быстро вписался в новый коллектив, сиял уже в регулярке, ну, а в первом раунде плей-офф набрал 8 очков и поставил в нем точку.

Вернуться в игру «Даллас» уже не смог, а в концовке дважды пропустил в пустые ворота от Мэтта Болди. 5:2 в матче, 4−2 в серии — «Миннесота» впервые за 11 лет вышла в финал конференции, сегодня для этого ей даже не потребовались результативные действия от Кирилла Капризова. Теперь клубу из Сент-Пола предстоит решать новую задачу — попробовать повторить лучший сезон в истории франшизы и выйти в финал конференции. Единственный раз «Дикарям» такое удавалось в очень далеком 2003-м. Продолжить творить историю Капризову и компании будет непросто: в соперниках по второму раунду главный фаворит плей-офф — «Колорадо».

Миннесота
5:2
0:0, 0:0, 0:0
Даллас
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
1.05.2026, 02:30 (МСК UTC+3)
Grand Casino Arena
Главные тренеры
Джон Хайнс
Глен Гулутзан
