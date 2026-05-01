Такого не было долгих 11 лет — банда Капризова выиграла серию Кубка Стэнли! Ей очень помог 50-й гол Тарасенко

Вернуться в игру «Даллас» уже не смог, а в концовке дважды пропустил в пустые ворота от Мэтта Болди. 5:2 в матче, 4−2 в серии — «Миннесота» впервые за 11 лет вышла в финал конференции, сегодня для этого ей даже не потребовались результативные действия от Кирилла Капризова. Теперь клубу из Сент-Пола предстоит решать новую задачу — попробовать повторить лучший сезон в истории франшизы и выйти в финал конференции. Единственный раз «Дикарям» такое удавалось в очень далеком 2003-м. Продолжить творить историю Капризову и компании будет непросто: в соперниках по второму раунду главный фаворит плей-офф — «Колорадо».