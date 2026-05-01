Тарасенко стал пятым россиянином, забившим 50 голов в плей-офф НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Далласа».
Игра команд прошла в пятницу, 1 мая, на арене «Эксель-Энерджи-центр» в Сэнт-Поле и завершилась со счетом 5:2 в пользу «Уайлд». 34-летний россиянин отличился в концовке второго периода с передачи Куинна Хьюза.
Для Тарасенко этот гол стал первым в плей-офф сезона-2025/26 и 50-м в карьере в Кубке Стэнли. Как сообщается на сайте лиги, он стал пятым российским хоккеистом, забившим 50 голов в плей-офф. Ранее этой отметки удавалось достичь Александру Овечкину (77), Евгению Малкину (69), Никите Кучерову (54) и Сергею Федорову (52).
Тарасенко выступает за «Миннесоту» с 2025 года. Ранее в НХЛ он также играл за «Детройт», «Флориду», «Оттаву», «Рейнджерс» и «Сент-Луис».
«Миннесота» выиграла серию первого раунда Кубка Стэнли-2026 против «Далласа» со счетом 4−2. Во втором раунде «Уайлд» сыграет против «Колорадо».
