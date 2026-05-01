Капризов и Любушкин обменялись рукопожатиями после победы «Миннесоты» над «Далласом»

Хоккеисты «Миннесоты» и «Далласа» поблагодарили друг друга за игру после шестого матча первого раунда плей-офф НХЛ. «Уайлд» одержали победу (5:2) и выиграли серию — 4−2.
За «Миннесоту» играют российские хоккеисты Кирилл Капризов, Яков Тренин и Владимир Тарасенко, а за «Старз» — Илья Любушкин.
«Миннесота» во втором раунде Кубка Стэнли-2026 сыграет с «Колорадо».
Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.