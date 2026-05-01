Капризов повторил рекорд XXI века в Кубке Стэнли

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов завершил серию первого раунда Кубка Стэнли-2026 против «Далласа» с показателем полезности «+11».

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов завершил серию первого раунда Кубка Стэнли-2026 против «Далласа» с показателем полезности «+11».

Как сообщает пресс-служба НХЛ, это повторение лучшего результата XXI века и третий показатель среди всех форвардов в истории лиги в одной серии плей-офф.

Лучший показатель принадлежит Терри О’Райлли и Рику Миддлтону, которые в 1978 и 1983 годах соответственно заканчивали серии с «+12» — оба за «Бостон». Вслед за ними с «+11» идут Уэйн Гретцки («Эдмонтон», 1981 и 1985 годы), Натан Хортон («Бостон», 2013) и теперь Капризов (2026).

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. По ходу плей-офф сезона-2025/26 29-летний россиянин установил новый рекорд клуба по голам в Кубке Стэнли — у него их 17.

«Миннесота» выиграла серию первого раунда Кубка Стэнли-2026 против «Далласа» со счетом 4−2. Во втором раунде «Уайлд» сыграет против «Колорадо».

Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
Читать дальше