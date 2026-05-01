Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:00
Ак Барс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.02
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
02.05
Монреаль
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.15
П2
2.43
Хоккей. НХЛ
02.05
Бостон
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.57
X
4.15
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
5
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Даллас
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
2
:
Локомотив
0
П1
X
П2

«Анахайм» обыграл «Эдмонтон» и вышел во второй раунд Кубка Стэнли

Шестой матч серии завершился со счетом 5:2.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. «Анахайм» дома со счетом 5:2 обыграл «Эдмонтон» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Райан Пилинг (10-я минута), Крис Крайдер (14), Каттер Готье (17), Трой Терри (40) и Лео Карлссон (58). У «Эдмонтона» отличились Коннор Мёрфи (16) и Василий Подколзин (42). Защитник «Анахайма» Павел Минтюков не отметился результативными действиями.

«Анахайм» выиграл серию со счетом 4−2. Команда играет в плей-офф впервые с сезона-2017/18, тогда она уступила в первом раунде «Сан-Хосе» (0−4). Во втором раунде «Анахайм» сыграет с победителем противостояния между «Вегасом» и «Ютой». После пяти матчей «Вегас» ведет в серии со счетом 3−2, шестая игра пройдет в ночь на 2 мая по московскому времени.

По итогам регулярного чемпионата «Эдмонтон» финишировал вторым в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, «Анахайм» — третьим.

Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли становилась «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне. В титульных сериях команда дважды обыграла «Эдмонтон».

Анахайм
5:2
0:0, 0:0, 0:0
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
1.05.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Honda Center
Главные тренеры
Джоэль Кенневилль
Крис Ноблок
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит