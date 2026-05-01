«Анахайм» обыграл «Эдмонтон» и вышел во второй раунд Кубка Стэнли

ВАШИНГТОН, 1 мая. /ТАСС/. «Анахайм» дома со счетом 5:2 обыграл «Эдмонтон» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Райан Пилинг (10-я минута), Крис Крайдер (14), Каттер Готье (17), Трой Терри (40) и Лео Карлссон (58). У «Эдмонтона» отличились Коннор Мёрфи (16) и Василий Подколзин (42). Защитник «Анахайма» Павел Минтюков не отметился результативными действиями.
«Анахайм» выиграл серию со счетом 4−2. Команда играет в плей-офф впервые с сезона-2017/18, тогда она уступила в первом раунде «Сан-Хосе» (0−4). Во втором раунде «Анахайм» сыграет с победителем противостояния между «Вегасом» и «Ютой». После пяти матчей «Вегас» ведет в серии со счетом 3−2, шестая игра пройдет в ночь на 2 мая по московскому времени.
По итогам регулярного чемпионата «Эдмонтон» финишировал вторым в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, «Анахайм» — третьим.
Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли становилась «Флорида», которая не смогла пробиться в плей-офф в нынешнем сезоне. В титульных сериях команда дважды обыграла «Эдмонтон».
