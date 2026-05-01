«Анахайм» обыграл «Эдмонтон» и вышел во второй раунд Кубка Стэнли

«Анахайм» выиграл серию со счетом 4−2. Команда играет в плей-офф впервые с сезона-2017/18, тогда она уступила в первом раунде «Сан-Хосе» (0−4). Во втором раунде «Анахайм» сыграет с победителем противостояния между «Вегасом» и «Ютой». После пяти матчей «Вегас» ведет в серии со счетом 3−2, шестая игра пройдет в ночь на 2 мая по московскому времени.