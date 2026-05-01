Тарасенко повторил достижение Овечкина и Малкина в плей-офф НХЛ

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Владимир Тарасенко забросил 50-ю шайбу в карьере в плей-офф НХЛ.
34-летний Тарасенко отличился в шестом матче серии первого раунда c «Даллас Старз» (5:2), забросив первую шайбу в нынешнем плей-офф. Его шайба оказалась победной, а «Миннесота» вышла в ¼ финала впервые с 2015 года.
Тарасенко стал пятым в истории российским хоккеистом, кому удалось забросить 50 и более шайб за карьеру в плей-офф. Ранее это делали Александр Овечкин (77 голов), Евгений Малкин (69), Никита Кучеров (54) и Сергей Федоров (52).
Тарасенко играет в НХЛ с 2013 года, он выступал за «Сент-Луис Блюз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Оттава Сенаторз», «Флорида Пантерз» и «Детройт Ред Уингз», а в «Миннесоте» проводит первый сезон. Он является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2019, 2024) с «Сент-Луисом» и «Флоридой» соответственно.
