Капризов раскрыл причину успеха «Миннесоты» в первом раунде Кубка Стэнли

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов заявил, что глубина состава и сыгранность помогли команде выйти во второй раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В ночь 1 мая по московскому времени «Миннесота» обыграла дома «Даллас Старз» (5:2) в шестом матче серии и выиграла противостояние со счетом 4−2.
«Все были в игре, у нас хорошая глубина состава. Тарасенко забросил эту необходимую шайбу, и мы заиграли, показали свой хоккей. По ходу серии выбывали (Матс) Цуккарелло и (Яков) Тренин, другие парни заняли их место и великолепно сыграли. Это большая глубина состава», — приводит слова Капризова сайт клуба.
В четвертьфинале Кубка Стэнли «Миннесота» встретится с «Колорадо Эвеланш».
«Это хорошая команда, они заняли первое место в “регулярке”, каждый сезон играют в хороший хоккей. Будет весело, не терпится сыграть против них», — добавил россиянин.
