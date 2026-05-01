Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:00
Ак Барс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.02
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
02.05
Монреаль
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.57
X
4.15
П2
2.41
Хоккей. НХЛ
02.05
Бостон
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.57
X
4.15
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
02.05
Юта
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.58
X
4.28
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
5
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Даллас
2
П1
X
П2

Капризов раскрыл причину успеха «Миннесоты» в первом раунде Кубка Стэнли

Капризов: глубина состава помогла «Уайлд» выйти во второй раунд Кубка Стэнли.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов заявил, что глубина состава и сыгранность помогли команде выйти во второй раунд плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь 1 мая по московскому времени «Миннесота» обыграла дома «Даллас Старз» (5:2) в шестом матче серии и выиграла противостояние со счетом 4−2.

«Все были в игре, у нас хорошая глубина состава. Тарасенко забросил эту необходимую шайбу, и мы заиграли, показали свой хоккей. По ходу серии выбывали (Матс) Цуккарелло и (Яков) Тренин, другие парни заняли их место и великолепно сыграли. Это большая глубина состава», — приводит слова Капризова сайт клуба.

В четвертьфинале Кубка Стэнли «Миннесота» встретится с «Колорадо Эвеланш».

«Это хорошая команда, они заняли первое место в “регулярке”, каждый сезон играют в хороший хоккей. Будет весело, не терпится сыграть против них», — добавил россиянин.

Миннесота
5:2
0:0, 0:0, 0:0
Даллас
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
1.05.2026, 02:30 (МСК UTC+3)
Grand Casino Arena
Главные тренеры
Джон Хайнс
Глен Гулутзан
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
