Вляпался в громкий скандал, был отменен в Америке, вернулся и сотворил сенсацию! Кенневилль реанимировал «Анахайм»

1 июля 2024 года НХЛ разрешила вернуться к работе уволенным и отстраненным от работы в лиге в связи с секс-скандалом в «Чикаго» в 2010 году Джоэлю Кенневиллю, Стэну Боумэну и Элу МакАйзеку. Напомним, все упомянутые были уволены со своих должностей осенью 2021-го, когда об инциденте стало известно в прессе. Боумэн и МакАйзек на тот момент продолжали работать в «Блэкхокс» — генменеджером и вице-президентом по хоккейным операциям соответственно, а Кенневилль возглавлял «Флориду». Считается, что именно этот тренер заложил фундамент той чемпионской команды, которая в итоге сыграла в трех финалах и завоевала два Кубка Стэнли подряд. В первый из финалов «Пантерз» вышли на следующий сезон после увольнения Кенневилля.