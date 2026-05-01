Вляпался в громкий скандал, был отменен в Америке, вернулся и сотворил сенсацию! Кенневилль реанимировал «Анахайм»

1 июля 2024 года НХЛ разрешила вернуться к работе уволенным и отстраненным от работы в лиге в связи с секс-скандалом в «Чикаго» в 2010 году Джоэлю Кенневиллю, Стэну Боумэну и Элу МакАйзеку. Напомним, все упомянутые были уволены со своих должностей осенью 2021-го, когда об инциденте стало известно в прессе. Боумэн и МакАйзек на тот момент продолжали работать в «Блэкхокс» — генменеджером и вице-президентом по хоккейным операциям соответственно, а Кенневилль возглавлял «Флориду». Считается, что именно этот тренер заложил фундамент той чемпионской команды, которая в итоге сыграла в трех финалах и завоевала два Кубка Стэнли подряд. В первый из финалов «Пантерз» вышли на следующий сезон после увольнения Кенневилля.
Боумэн после разрешения от лиги почти сразу нашел себе работу в «Эдмонтоне», генеральным менеджером которого стал в том же июле 2024 года. И прямо сейчас к итогам его работы немало вопросов — до чемпионства команда Коннора Макдэвида так и не добралась, а этот сезон завершила на стадии первого раунда. Кенневилля же брать на работу клубы, вероятно, опасались. Лишь весной 2025-го канадский специалист получил работу в «Анахайме».
На момент назначения Кенневилля «Дакс» не попадали в розыгрыш Кубка Стэнли уже семь лет, по окончании регулярного чемпионата оказываясь где-то ближе к подвалу турнирной таблицы. Но канадец, назначение которого в виду запятнаной скандалом репутации, восприняли неоднозначно, своей работой доказал, что в него поверили нельзя. Сочетание из неплохого набора молодых игроков с отличным потенциалом и тренера, который этот потенциал раскрывать умеет, дало результат. По ходу регулярки Кенневилль вошел в элитный клуб 1000, достигнув такого числа побед в чемпионатах НХЛ. Канадский специалист стал лишь вторым в истории лиги наставником, кому покорилась феноменальная отметка. Ранее подобного достигал лишь легендарный Скотти Боумэн, сын которого попал в тот самый скандал вместе с Кенневиллем.
Под конец регулярного чемпионата «утки» и столкнулись со спадом — для преимущества домашней площадки в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли «Анахайму» не хватило одного балла. Но в итоге сопернику «Дакс» это преимущество не помогло — «Эдмонтон» уступил «уткам» в шести матчах, пропустив 26 шайб. При том, что по итогам регулярного чемпионата именно команда Кенневилля была одной из худших по игре в обороне — она оказалась четвертой по количеству пропущенных шайб. Но чешский голкипер Лукаш Достал оказался надежнее вратарей «Эдмонтона», которые являются самой уязвимой позицией этой команды.
Такой результат серии можно назвать сенсационным, все-таки в плей-офф «Анахайм» попал впервые с 2018 года, а во второй раунд вышел впервые с 2017-го. В следующем раунде «утки» сыграют с победителем пары «Вегас» — «Юта».
В первый год работы с «Чикаго» у Кенневилля также была команда, в основном состоящая из молодых игроков, и с ней Джоэль тогда впервые за долгое время вышел в плей-офф. В итоге «Блэкхокс» дошли тогда до финала конференции, а на следующий сезон стали обладателем Кубка Стэнли. Почему бы самому побеждающему из действующих тренеров не повторить этот трюк?
Надежда Тонконог