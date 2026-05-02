Кучеров обошел Дацюка по матчам в Кубке Стэнли и вышел на чистое 5-е место среди россиян

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров принял участие в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Монреаля».

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров принял участие в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Монреаля».

Для него эта игра стала 158-й в Кубке Стэнли за карьеру. Он вышел на чистое 5-е место по этому показателю среди россиян, опередив Павла Дацюка (157 матчей).

За 158 матчей в Кубке Стэнли в карьере Кучеров забил 54 гола и сделал 123 голевые передачи (177 очков). В этом плей-офф у него 6 (1+5) очков в 6 играх.

Больше Кучерова в плей-офф НХЛ провели матчей только Евгений Малкин (183 матча), Сергей Федоров (183), Сергей Зубов (164) и Александр Овечкин (161).

