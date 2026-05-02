«Бостон» с Задоровым вылетел из плей-офф НХЛ

«Бостон» с Задоровым проиграл «Баффало» и вылетел из плей-офф НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Хоккеисты «Бостон Брюинз» проиграли «Баффало Сейбрз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и выбыли из розыгрыша Кубка Стэнли-2026.

Встреча, которая состоялась в Бостоне, завершилась победой гостей со счетом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0). В составе «Баффало» шайбы забросили Алекс Так (4-я минута), Маттиас Самуэльссон (13), Зак Бенсон (46) и Джош Норрис (57). У хозяев площадки автором гола стал Давид Пастрняк (22).

Российский нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов нанес один бросок в створ ворот и применил пять силовых приемов. Защитник «Брюинз» Никита Задоров заблокировал один бросок, применил один силовой прием и завершил матч с показателем полезности «минус 1».

Счет в серии до четырех побед стал 4−2 в пользу «Сейбрз», которые стали победителями противостояния и впервые с 2007 года прошли во второй раунд плей-офф НХЛ. «Бостон» завершил участие в розыгрыше Кубка Стэнли.

Бостон
1:4
0:0, 0:0, 0:0
Баффало
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
2.05.2026, 02:30 (МСК UTC+3)
TD Garden
Главные тренеры
Марко Штурм
Линди Рафф
