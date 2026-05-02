Василевский признан первой звездой матча «Монреаль» — «Тампа»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков шестого матча «Монреаль» — «Тампа» (0:1 ОТ).
Первой звездой признан российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский. 31-летний россиянин отразил 30 из 30 бросков по своим воротам.
Второй звездой стал вратарь «Канадиенс» Якуб Добеш, который отразил 32 из 33 бросков. Третя звезда — автор единственного гола нападающий Гейдж Гонсалвес.
Счет в серии равный — 3−3. Седьмой матч пройдет в Тампе в понедельник, 4 мая. Начало игры — 02:00 по московскому времени. Победитель этой пары во втором раунде сыграет с «Баффало».