Капитан «Питтсбурга» Кросби — о будущем Малкина: «Очевидно, что я хотел бы играть с ним еще дольше»

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби выразил надежду, что нападающий Евгений Малкин останется в команде.
Россиянин играет за «Питтсбург» с 2006 года, его контракт с клубом рассчитан до лета 2026-го. Ранее 39-летний форвард заявил, что хочет провести еще минимум один сезон в НХЛ и не рассматривает варианты из КХЛ.
«Это непросто. Посмотрим, что будет. Мы играем вместе так долго. Думаю, очевидно, что я хотел бы играть с ним еще дольше, так что посмотрим, что будет. Думаю, совершенно ясно, что я хотел бы продолжить играть с ним», — цитирует Кросби пресс-служба НХЛ.
Малкин является трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга». В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 1269 матчей и набрал 1407 (533+874) очков. В плей-офф на счету россиянина 183 (69+114) результативных балла в 183 играх.
