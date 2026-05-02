«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

«Тампа» переиграла «Монреаль» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 1:0 ОТ.
Единственный гол на 10-й минуте отвертайме хабил канадский нападающий Гейдж Гонсалвес.
Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 30 из 30 бросков по своим воротам.
Счет в серии стал равный — 3−3. Седьмой матч пройдет в понедельник, 4 мая, в Тампе. Начало игры — 02:00 по московскому времени. Победитель во втором раунде встретится с «Баффало».
НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте.