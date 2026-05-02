Василевский установил исторический рекорд среди действующих вратарей НХЛ

«Тампа» в овертайме обыграла «Монреаль» (1:0) в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ.
Российский голкипер «Лайтнинга» Андрей Василевский во второй раз за карьеру сохранил свои ворота в неприкосновенности в игре, когда его команде грозило вылететь из Кубка Стэнли (также седьмая игра полуфинала плей-офф 2021 года). Он стал первым действующим вратарем, которому удалось это сделать.
Последним голкипером с большим количеством таких «сухих» матчей был Хенрик Лундквист: за карьеру он завершил три матча на вылет, не пропустив ни одной шайбы — в седьмой и шестой играх четвертьфинала конференции 2013 года, а также в четвертой игре полуфинала конференции 2008 года.
«Тампа» сравняла счет в серии против «Монреаля» — 3−3. Седьмой матч команд пройдет в Тампе в понедельник, 4 мая. Победитель этой пары во втором раунде сыграет с «Баффало».
