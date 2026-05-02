Раст: «Не представляю “Питтсбург” или НХЛ без Малкина»

Форвард «Питтсбурга» Брайан Раст рассказал о своем отношении к партнеру по команде Евгению Малкину.
Россиянин играет за «Пингвинз» с 2006 года, его контракт с клубом рассчитан до лета 2026-го. Ранее 39-летний Малкин заявил, что хочет провести еще минимум один сезон в НХЛ.
«Я люблю его как друга и как партнера по команде. Не представляю “Питтсбург” или НХЛ без него. Он многому меня научил за время совместной игры. Я просто смотрел, как он работает, как ведет себя и как реагирует на давление», — сказал Раст в видео, опубликованном на YouTube-канале DK Pittsburgh Sports.
«Не рассматриваю возвращение в Россию». Малкин собирается продолжить карьеру в НХЛ и может покинуть «Питтсбург».
Малкин является трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга». В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 1269 матчей и набрал 1407 (533+874) очков. В плей-офф на счету россиянина 183 (69+114) результативных балла в 183 играх.
