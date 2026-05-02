Василевский побил рекорд по «сухим» матчам в плей-офф НХЛ среди россиян

Набокову 50 лет, он был выбран «Сан-Хосе» на драфте НХЛ 1994 года под общим 219-м номером. В североамериканской лиге россиянин в общей сложности провел 697 матчей, в которых в среднем пропускал по 2,44 шайбы. В НХЛ Набоков также выступал за «Тампу» и «Нью-Йорк Айлендерс». В составе сборной России голкипер стал чемпионом мира (2008).