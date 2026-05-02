Василевский побил рекорд по «сухим» матчам в плей-офф НХЛ среди россиян

ТАСС, 2 мая. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский установил новый рекорд по числу «сухих» матчей в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди российских вратарей.
Ранее ТАСС сообщал, что «Тампа» в ночь на 2 мая по московскому времени в гостях со счетом 1:0 в овертайме обыграла «Монреаль» в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ. Василевский провел восьмой матч «на ноль» в Кубке Стэнли, по этому показателю он обошел Евгения Набокова (семь матчей).
29 апреля пресс-служба НХЛ объявила трех претендентов на приз «Везина трофи», который вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата. В число номинантов вошли Василевский, Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») и Джереми Свэйман («Бостон»).
Василевскому 31 год, он был выбран «Тампой» под общим 19-м номером в первом раунде драфта НХЛ 2012 года. Вместе с командой голкипер дважды выиграл Кубок Стэнли (2020, 2021). Россиянин становился обладателем награды «Везина трофи» (2019), а также один раз получал «Конн Смайт трофи» (2021) — приз самому ценному игроку плей-офф.
Набокову 50 лет, он был выбран «Сан-Хосе» на драфте НХЛ 1994 года под общим 219-м номером. В североамериканской лиге россиянин в общей сложности провел 697 матчей, в которых в среднем пропускал по 2,44 шайбы. В НХЛ Набоков также выступал за «Тампу» и «Нью-Йорк Айлендерс». В составе сборной России голкипер стал чемпионом мира (2008).