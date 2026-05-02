Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Авангард
Все коэффициенты
Хоккей. КХЛ
03.05
Металлург Мг
:
Ак Барс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
1
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
0
:
Тампа-Бэй
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2

Пас Барбашева помог «Вегасу» выйти во второй раунд Кубка Стэнли

«Вегас» обыграл «Юту» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. «Вегас Голден Найтс» на выезде обыграл «Юту Маммот» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Солт-Лейк-Сити завершилась со счетом 5:1 (1:0, 1:0, 3:1) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Бретт Хауден (16-я минута), Митч Марнер (40, 53), Колтон Сиссонс (50) и Коул Смит (57). У хозяев единственный гол на счету Кайлера Ямамото (48).

Российский форвард «Вегаса» Иван Барбашев записал на свой счет результативную передачу. В составе «Юты» ассистом отметился российский защитник Михаил Сергачев.

«Вегас» одержал победу в серии над «Ютой» со счетом 4−2. Клуб вышел во второй раунд плей-офф НХЛ, где встретится с «Анахайм Дакс».

Юта
1:5
0:0, 0:0, 0:0
Вегас
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
2.05.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Delta Center
Главные тренеры
Андре Туриньи
Джон Торторелла
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит