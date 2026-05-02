Пас Барбашева помог «Вегасу» выйти во второй раунд Кубка Стэнли

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. «Вегас Голден Найтс» на выезде обыграл «Юту Маммот» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Солт-Лейк-Сити завершилась со счетом 5:1 (1:0, 1:0, 3:1) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Бретт Хауден (16-я минута), Митч Марнер (40, 53), Колтон Сиссонс (50) и Коул Смит (57). У хозяев единственный гол на счету Кайлера Ямамото (48).
Российский форвард «Вегаса» Иван Барбашев записал на свой счет результативную передачу. В составе «Юты» ассистом отметился российский защитник Михаил Сергачев.
«Вегас» одержал победу в серии над «Ютой» со счетом 4−2. Клуб вышел во второй раунд плей-офф НХЛ, где встретится с «Анахайм Дакс».
