«Отстой»: российский хоккеист рассказал о страшной травме во время игры НХЛ

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров признался, что получил разрыв медиальной коллатеральной связки коленного сустава в третьем матче серии первого раунда плей-офф против «Баффало Сэйбрз» и выходил на оставшиеся матчи с серьезным повреждением.
В ночь на субботу «Бостон» на своем льду проиграл «Баффало» в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ со счетом 1:4 и потерпел поражение в серии — 2−4.
«Я порвал связки в колене в третьем матче серии. Полностью оторвались от кости. Пришлось доигрывать с этим повреждением, да», — заявил Задоров на видео, опубликованном на сайте «Бостона».
«Бостон» завершил участие в розыгрыше Кубка Стэнли. «Сэйбрз» впервые с 2007 года вышли во второй раунд плей-офф НХЛ.
«Да, тяжело. Это отстой. Чувствую, что мы просто упустили возможность, несмотря на ту команду, которая у нас есть, ту веру, которая была в раздевалке, и сезон, который мы провели, закончить так — полный отстой. Особенно три поражения в серии потерпеть дома за один раунд плей-офф. У нас есть все лето, чтобы понять, что нужно изменить в команде. Сейчас просто тяжело, пустота внутри, но я горжусь своей командой», — добавил Задоров.
Задорову 31 год. В текущем сезоне он сыграл в составе «Бостона» 81 матч в регулярном чемпионате и набрал 22 очка (2 гола + 20 передач). Также в активе россиянина одна передача в шести встречах плей-офф.
Марко Штурм
Линди Рафф
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит