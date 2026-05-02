Алексей Протас: «Овечкин мог бы долго еще играть в НХЛ. Хоть до 50 лет»

«Читал в прессе, что яркий дебют брата и Хатсона может подтолкнуть нашего капитана к продлению контракта с “Вашингтоном”. Но не думаю, что это определяющий фактор, который повлияет на решение Александра Михайловича (Овечкина) оставаться в НХЛ или нет. На мой взгляд, есть факторы гораздо важнее. Прежде всего это семья и его здоровье, а уже потом то, как он видит будущее команды.



Посмотрим, что решит Александр Михайлович. Остается только ждать лета, когда он пообещал определиться. Несомненно, в клубе с уважением отнесутся к любому его решению.



Я могу только добавить, что Овечкин еще долго мог бы играть в НХЛ. Хоть до 50 лет. Желания у него много, он всегда очень заряжен и хочет побеждать. Но опять-таки самое главное — семья и здоровье.



Мне кажется, многие спортсмены, особенно такого уровня, хотели бы уйти, скажем так, на пенсию максимально здоровыми. И когда у тебя это получается с такой долгой карьерой — это серьезное достижение», — приводит слова Протаса Betnews.by.