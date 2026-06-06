Фетисов: успех Василевского показывает, что в НХЛ национальность не главное

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Победа вратаря Андрея Василевского в споре за награду «Везина трофи» показывает, что в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) национальность не имеет никакого значения. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.
Выступающий за «Тампу» Василевский признан лучшим вратарем регулярного сезона НХЛ. 31-летний голкипер во второй раз стал обладателем этого приза, впервые он завоевал награду в 2019 году.
«В НХЛ просто так ничего из призов не дают. Был вопрос, имеет ли там национальность значение, оказалось, что никакого, если ты играешь лучше всех. Это такой тренд НХЛ. Он молодец. Можно сказать, что у нас вратари сильно играют в НХЛ», — сказал Фетисов.
Собеседник ТАСС, игравший на позиции защитника, рассказал о том, какие вратари ему нравятся.
«Вратари всегда нравятся защитнику, когда они все ловят, особенно после всяких ошибок в обороне. Как говорится, ты играешь от того, кто у тебя находится в воротах. Мы в “Детройте” выиграли два Кубка Стэнли с разными вратарями — разными по стилю, характеру и по всему. Да, команда может строить игру и от того, как действует вратарь. Поздравляю Василевского, пускай он дальше побеждает, выигрывает кубки», — отметил он.