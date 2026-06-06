Фетисов: успех Василевского показывает, что в НХЛ национальность не главное

«Вратари всегда нравятся защитнику, когда они все ловят, особенно после всяких ошибок в обороне. Как говорится, ты играешь от того, кто у тебя находится в воротах. Мы в “Детройте” выиграли два Кубка Стэнли с разными вратарями — разными по стилю, характеру и по всему. Да, команда может строить игру и от того, как действует вратарь. Поздравляю Василевского, пускай он дальше побеждает, выигрывает кубки», — отметил он.