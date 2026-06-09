Бриндамор не стал говорить, кто сыграет за «Каролину» в воротах в четвертом матче серии Кубка Стэнли с «Вегасом»

Когда у Бусси спросили, что тренеры говорят ему о его шансах сыграть в четвертом матче, он усмехнулся: «Вы же знаете, Род — наш тренер, верно? Для меня каждый день одно и то же. Я опускаю голову и усердно работаю. Я просто делаю одно и то же каждый раз. Так проще».