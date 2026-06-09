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«Чикаго» вышел в финал плей-офф АХЛ и сыграет с «Торонто»

«Чикаго» на выезде победил «Колорадо Иглз» в седьмом матче финальной серии Западной конференции АХЛ — 4:3.

«Чикаго» на выезде победил «Колорадо Иглз» в седьмом матче финальной серии Западной конференции АХЛ — 4:3.

Голы гостей забили Ноа Филп, Брэдли Надо, Райан Сузуки и Иван Рябкин. Российский вратарь команды Амир Мифтахов отразил 39 бросков в створ из 42.

У хозяев в этом матче отличились Уайтт Аамодт, Джейсон Полин и Джейсон Мегна.

«Чикаго» выиграл серию со счетом 4−3 и вышел в финал плей-офф АХЛ, где сыграет с «Торонто», который в финальной серии Восточной конференции победил «Уилкс-Берри» (4−2).

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