Кучеров выиграл «Харт Трофи»

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи» в сезоне-2025/26, сообщает пресс-служба НХЛ. В голосовании он обошел Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» и Нэйтана Маккиннона из «Колорадо».
32-летний россиянин второй раз выиграл приз, который вручается игроку с наибольшим вкладом в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. Ранее он побеждал в 2019 году. При этом российский форвард номинируется на эту награду три сезона подряд.
В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2025/26 Кучеров провел 76 матчей и набрал 130 (44+86) очков. Он стал вторым бомбардиром лиги после Макдэвида (138 очков).
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