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Дорофеев открыл счет в пятом матче «Вегаса» с «Каролиной» в финале Кубка Стэнли

«Вегас» открыл счет в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Каролины».

«Вегас» открыл счет в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Каролины».

На 7-й минуте первого периода шайбу забросил российский нападающий Павел Дорофеев. Он реализовал большинство «Голден Найтс».

Счет в серии — 2−2.