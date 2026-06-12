Дорофеев открыл счет в пятом матче «Вегаса» с «Каролиной» в финале Кубка Стэнли

«Вегас» открыл счет в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Каролины».
На 7-й минуте первого периода шайбу забросил российский нападающий Павел Дорофеев. Он реализовал большинство «Голден Найтс».
Счет в серии — 2−2.
«Вегас» открыл счет в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Каролины».
«Вегас» открыл счет в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Каролины».
На 7-й минуте первого периода шайбу забросил российский нападающий Павел Дорофеев. Он реализовал большинство «Голден Найтс».
Счет в серии — 2−2.