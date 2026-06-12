Свечников реализовал большинство в пятом матче «Каролины» с «Вегасом»

«Каролина» вышла вперед в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса».
На 12-й минуте второго периода российский нападающий Андрей Свечников реализовал большинство и сделал счет 2:1.
Счет в серии — 2−2.
«Каролина» вышла вперед в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса».
«Каролина» вышла вперед в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Вегаса».
На 12-й минуте второго периода российский нападающий Андрей Свечников реализовал большинство и сделал счет 2:1.
Счет в серии — 2−2.