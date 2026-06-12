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Кучеров повторил достижение Овечкина, Макдэвида и Кросби

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров второй раз в карьере выиграл приз «Харт Трофи» по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров второй раз в карьере выиграл приз «Харт Трофи» по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

Как сообщает пресс-служба лиги, стал 20-м игроком в истории, которому удавалось несколько раз выиграть приз, который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата.

Среди действующих игроков Кучеров является четвертым по этому показателю. Ранее более одного раза «Харт Трофи» выигрывали Александр Овечкин (трижды), Коннор Макдэвид (трижды) и Сидни Кросби (дважды).

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2025/26 Кучеров провел 76 матчей и набрал 130 (44+86) очков. Он стал вторым бомбардиром лиги после Макдэвида из «Эдмонтона» (138 очков).

Кучеров выиграл «Харт Трофи».

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