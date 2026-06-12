Кучеров стал вторым россиянином, выигравшим «Харт Трофи» более одного раза

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров по итогам регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2025/26 стал обладателем приза «Харт Трофи». 32-летний россиянин второй раз в карьере выиграл эту награду.
Форвард «Лайтнинг» стал вторым россиянином в истории лиги, который выигрывал «Харт Трофи» более одного раза. Ранее это удавалось только Александру Овечкина из «Вашингтона» — в 2008, 2009 и 2013 годах.
Помимо Кучерова и Овечкина среди российских хоккеистов «Харт Трофи» выигрывали Евгений Малкин (2012 год) и Сергей Федоров (1994 год).
В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2025/26 Кучеров провел 76 матчей и набрал 130 (44+86) очков. Он стал вторым бомбардиром лиги после Макдэвида из «Эдмонтона» (138 очков).
Кучеров выиграл «Харт Трофи».