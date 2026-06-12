Кучеров обошел Макдэвида на 10 баллов в голосовании «Харт Трофи»

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров на 10 баллов обошел форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида в голосовании и стал обладателем «Харт Трофи» в сезоне-2025/26.
32-летний россиянин набрал 1436 баллов: 72 человека поставили его на первое место, 60 — на второе, 52 — на третье, 12 — на четвертое.
У Макдэвида — 1426 баллов: 68 — первых мест, 62 — вторых, 56 — третьих, 10 — четвертых, 2 — пятых. Третьим в голосовании стал Нэйтан Маккиннон из «Колорадо» — 1297 баллов: 52 — первых места, 54 — вторых, 69 — третьих, 17 — четвертых, 3 — пятых.
Кучеров второй раз в карьере выиграл приз, который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. Ранее он побеждал в 2019 году.
В сезоне-2025/26 Кучеров сыграл в 76 матчах и набрал 130 (44+86) очков. Он стал вторым бомбардиром лиги после Макдэвида (138 очков).
Кучеров выиграл «Харт Трофи».