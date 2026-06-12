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Свечников признан первой звездой пятого матча финала Кубка Стэнли «Каролина» — «Вегас»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков пятого матча финальной серии Кубка Стэнли «Каролина» — «Вегас» (4:2).

Источник: Спорт-Экспресс

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков пятого матча финальной серии Кубка Стэнли «Каролина» — «Вегас» (4:2). Все трое выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи признан российский нападающий Андрей Свечников. 26-летний россиянин дважды реализовал большинство и оформил дубль. У него теперь 11 (6+5) очков в 18 играх этого плей-офф НХЛ.

Второй звездой признан Николай Элерс, который сделал три результативные передачи. Третья звезда — голкипер Брэндон Бусси, отразивший 23 из 25 бросков по своим воротам.

Счет в серии 3−2 в пользу «Каролины». Шестой матч пройдет на арене «Т-Мобайл» в Лас-Вегасе в понедельник, 15 июня. Начало игры — 03:00 по московскому времени.

Свечников оформил дубль в ключевой игре финала! «Каролина» — в шаге от Кубка Стэнли.