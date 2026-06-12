Дорофеев установил рекорд «Вегаса» по матчам с 2+ голами в плей-офф

Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забросил две шайбы в ворота «Каролины» в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ (2:4).
Как сообщает пресс-служба лиги, 25-летний форвард сыграл свой четвертый матч с 2+ голами в одном розыгрыше Кубка Стэнли, что является лучшим показателем в истории «Вегаса». Также у него лучший показатель среди всех игроков лиги в текущем плей-офф.
Дорофеев также забил свой пятый гол в большинстве в одном плей-офф, что стало лучшим показателем в Кубке Стэнли-2026 и новым рекордом «Голден Найтс» за один розыгрыш трофея.
В Кубке Стэнли-2026 Дорофеев в 20 матчах набрал 14 (10+4) очков.
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