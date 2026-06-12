Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Швейцария
0
:
Финляндия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2

Дорофеев установил рекорд «Вегаса» по матчам с 2+ голами в плей-офф

Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забросил две шайбы в ворота «Каролины» в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ (2:4).

Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забросил две шайбы в ворота «Каролины» в пятом матче финальной серии плей-офф НХЛ (2:4).

Как сообщает пресс-служба лиги, 25-летний форвард сыграл свой четвертый матч с 2+ голами в одном розыгрыше Кубка Стэнли, что является лучшим показателем в истории «Вегаса». Также у него лучший показатель среди всех игроков лиги в текущем плей-офф.

Дорофеев также забил свой пятый гол в большинстве в одном плей-офф, что стало лучшим показателем в Кубке Стэнли-2026 и новым рекордом «Голден Найтс» за один розыгрыш трофея.

В Кубке Стэнли-2026 Дорофеев в 20 матчах набрал 14 (10+4) очков.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.