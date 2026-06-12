Дорофеев установил рекорд «Вегаса» по матчам с 2+ голами в плей-офф

Как сообщает пресс-служба лиги, 25-летний форвард сыграл свой четвертый матч с 2+ голами в одном розыгрыше Кубка Стэнли, что является лучшим показателем в истории «Вегаса». Также у него лучший показатель среди всех игроков лиги в текущем плей-офф.