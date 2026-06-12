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Демидов и Никишин вошли в сборную новичков сезона НХЛ

Демидов и Никишин вошли в сборную новичков сезона-2025/26 НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов и защитник «Каролина Харрикейнз» Александр Никишин вошли в сборную новичков сезона-2025/26 Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на сайте турнира.

Также в символическую команду вошли нападающие Беккетт Сеннеке («Анахайм Дакс») и Джимми Снаггеруд («Сент-Луис Блюз»), защитник Мэттью Шефер («Нью-Йорк Айлендерс») и вратарь Якуб Добеш («Монреаль»).

Никишин набрал в опросе 184 очка, показав второй результат среди защитников. Одним из кандидатов на попадание в сборную также был россиянин Ян Кузнецов («Калгари Флэймз»), который получил один балл. Демидов стал лучшим среди нападающих, набрав 195 очков.

Демидов по итогам сезона отметился 62 очками (19 голов + 43 передачи) в 82 матчах регулярного чемпионата, а также 9 (3+6) очками в 19 встречах плей-офф. У Никишина, команда которого сейчас играет в финале Кубка Стэнли, 33 (11+22) очка в 81 матче «регулярки» и одна передача в 16 играх текущего розыгрыша Кубка Стэнли.