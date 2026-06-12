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Василевский и Кучеров вошли в символическую сборную сезона НХЛ

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский и его одноклубник нападающий Никита Кучеров вошли в символическую сборную по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Reuters

Помимо россиян в сборную попали американский защитник «Коламбуса» Зак Веренски и канадский игрок обороны «Колорадо» Кейл Макар, а также канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и американский нападающий «Далласа» Джейсон Роберстон. Во вторую команду сезона попали вратарь Логан Томпсон («Вашингтон»); защитники Расмус Далин («Баффало») и Эван Бушар («Эдмонтон»); нападающие Коул Кофилд («Монреаль»), Натан Маккиннон («Колорадо») и Давид Пастрняк («Бостон»).

Ранее ТАСС сообщал, что Кучеров во второй раз в карьере был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата. Василевский выиграл приз лучшему вратарю турнира.

Кучерову 32 года, он выступает за «Тампу» с 2013 года. В составе команды нападающий дважды становился обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021). Также нападающий дважды (2019, 2025) получал «Тед Линдсей эворд» — награду лучшему хоккеисту сезона по версии профсоюза игроков НХЛ — и трижды (2019, 2024, 2025) — «Арт Росс трофи», присуждаемый лучшему бомбардиру регулярного чемпионата.

Василевскому 31 год, ранее он становился обладателем «Везина трофи» в 2019 году. Голкипер также является двукратным победителем Кубка Стэнли (2020, 2021). В составе сборной России он выиграл чемпионат мира (2014).

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