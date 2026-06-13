Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
15.06
Вегас
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.20
П2
2.42
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2

«Это неправильно»: Крикунов высказался о продаже экипировки Василевского

Крикунов назвал решение продать экипировку вратаря Василевского неправильным.

Источник: Reuters

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Экс-тренер национальной команды Владимир Крикунов заявил РИА Новости, что ему непонятно решение продать экипировку вратаря клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского с финала Кубка Стэнли 2021 года.

По информации Telegram-канала «Маsh на спорте», брат жены Василевского выставил на продажу экипировку голкипера с Кубка Стэнли — 2021. Щитки, ловушка и блин продаются за два миллиона рублей.

«Мне это непонятно, это не совсем правильно. Я бы свою экипировку продавать не стал, если бы отдавал, то просто как подарок», — сказал Крикунов.