«Это неправильно»: Крикунов высказался о продаже экипировки Василевского

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Экс-тренер национальной команды Владимир Крикунов заявил РИА Новости, что ему непонятно решение продать экипировку вратаря клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского с финала Кубка Стэнли 2021 года.
По информации Telegram-канала «Маsh на спорте», брат жены Василевского выставил на продажу экипировку голкипера с Кубка Стэнли — 2021. Щитки, ловушка и блин продаются за два миллиона рублей.
«Мне это непонятно, это не совсем правильно. Я бы свою экипировку продавать не стал, если бы отдавал, то просто как подарок», — сказал Крикунов.