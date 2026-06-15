Двое россиян вошли в десятку лучших вратарей предстоящего драфта НХЛ

Авторы сайта НХЛ поставили Боричева на вторую строчку после американца Брэди Ноулинга. Отмечается, что скауты были впечатлены умением Боричева следить за шайбой и предугадывать броски.
Рыбкин идет седьмым в списке. Директор по европейскому скаутингу НХЛ Юкка-Пекка Вуоринен назвал его грамотным вратарем, который правильно использует свои габариты.
Боричеву 19 июня исполнится 18 лет, в прошедшем сезоне Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) вратарь ярославского «Локо-76» провел в регулярном чемпионате 24 матча, из которых выиграл половину, в среднем отражал 92,9% бросков и отметился тремя шатаутами.
Рыбкину 18 лет, вратарь нижегородской «Чайки» отыграл 11 матчей, среди которых пять победных, и в среднем отражал 91,5% бросков.