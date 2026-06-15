Двое россиян вошли в десятку лучших вратарей предстоящего драфта НХЛ

Боричеву 19 июня исполнится 18 лет, в прошедшем сезоне Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) вратарь ярославского «Локо-76» провел в регулярном чемпионате 24 матча, из которых выиграл половину, в среднем отражал 92,9% бросков и отметился тремя шатаутами.