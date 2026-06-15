«Каролина» впервые за 20 лет завоевала Кубок Стэнли

В 2006 году «Каролина» в финальной серии обыграла «Эдмонтон» (4−3). Капитаном команды тогда был ее нынешний главный тренер Род Бриндамор. В 2002 году «Каролина» в финале Кубка Стэнли уступила «Детройту» (1−4).