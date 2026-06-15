«Каролина» впервые за 20 лет завоевала Кубок Стэнли

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Хоккеисты «Каролины» впервые с 2006 года стали обладателями Кубка Стэнли. Команда завоевала главный трофей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) во второй раз в истории.
В шестом матче финала плей-офф «Каролина» со счетом 3:0 обыграла «Вегас» и победила в серии (4−2).
В 2006 году «Каролина» в финальной серии обыграла «Эдмонтон» (4−3). Капитаном команды тогда был ее нынешний главный тренер Род Бриндамор. В 2002 году «Каролина» в финале Кубка Стэнли уступила «Детройту» (1−4).