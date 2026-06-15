Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2

«Каролина» впервые за 20 лет завоевала Кубок Стэнли

В финале клуб победил «Вегас» со счетом 4−2 в серии.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Хоккеисты «Каролины» впервые с 2006 года стали обладателями Кубка Стэнли. Команда завоевала главный трофей Национальной хоккейной лиги (НХЛ) во второй раз в истории.

В шестом матче финала плей-офф «Каролина» со счетом 3:0 обыграла «Вегас» и победила в серии (4−2).

В 2006 году «Каролина» в финальной серии обыграла «Эдмонтон» (4−3). Капитаном команды тогда был ее нынешний главный тренер Род Бриндамор. В 2002 году «Каролина» в финале Кубка Стэнли уступила «Детройту» (1−4).