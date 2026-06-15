Список российских обладателей Кубка Стэнли: от Зубова и Малкина до Никишина и Свечникова

В НХЛ играет большое количество российских хоккеистов. Регулярно наши спортсмены становятся обладателями Кубка Стэнли. В 2026 году трофей выиграли Александр Никишин, Андрей Свечников и Петр Кочетков из «Каролины». «СЭ» публикует список россиян, которые выигрывали Кубок Стэнли.
Список обладателей Кубка Стэнли среди российских хоккеистов.
1994 г. — Сергей Зубов, Александр Карповцев, Алексей Ковалев, Сергей Немчинов («Нью-Йорк»);
1995 г. — Сергей Брылин, Валерий Зелепукин («Нью-Джерси»);
1996 г. — Алексей Гусаров, Валерий Каменский («Колорадо»);
1997 г. — Вячеслав Фетисов, Владимир Константинов, Сергей Федоров, Игорь Ларионов, Вячеслав Козлов («Детройт»);
1998 г. — Дмитрий Миронов, Вячеслав Фетисов, Сергей Федоров, Игорь Ларионов, Вячеслав Козлов, Владимир Константинов («Детройт»);
1999 г. — Сергей Зубов («Даллас Старз»);
2000 г. — Владимир Малахов, Сергей Брылин, Сергей Немчинов, Александр Могильный («Нью-Джерси»);
2002 г. — Павел Дацюк, Сергей Федоров, Игорь Ларионов («Детройт»);
2003 г. — Олег Твердовский, Сергей Брылин («Нью-Джерси»);
2004 г. — Дмитрий Афанасенков, Николай Хабибулин («Тампа-Бэй»);
2006 г. — Антон Бабчук, Олег Твердовский («Каролина»);
2007 г. — Илья Брызгалов («Анахайм»);
2008 г. — Павел Дацюк («Детройт»);
2009 г. — Сергей Гончар, Евгений Малкин («Питтсбург»);
2012 г. — Андрей Локтионов, Вячеслав Войнов («Лос-Анджелес»);
2014 г. — Вячеслав Войнов («Лос-Анджелес»);
2016 г. — Евгений Малкин («Питтсбург»);
2017 г. — Евгений Малкин («Питтсбург»);
2018 г. — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов («Вашингтон»);
2019 г. — Иван Барбашев, Владимир Тарасенко («Сент-Луис»);
2020 г. — Андрей Василевский, Александр Волков, Никита Кучеров, Михаил Сергачев («Тампа-Бэй»);
2021 г. — Андрей Василевский, Никита Кучеров, Михаил Сергачев («Тампа-Бэй»);
2022 г. — Валерий Ничушкин («Колорадо»);
2023 г. — Иван Барбашев («Вегас»);
2024 г. — Владимир Тарасенко, Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов («Флорида»).
2025 г. — Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов («Флорида»).
2026 г. — Александр Никишин, Андрей Свечников, Петр Кочетков («Каролина»).
Рекорд по количеству побед в финале плей-офф НХЛ принадлежит Игорю Ларионову, Сергею Федорову, Сергею Брылину и Евгению Малкину, которые завоевывали Кубок Стэнли трижды.