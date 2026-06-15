Список команд — обладателей Кубка Стэнли в XXI веке

«СЭ» публикует список всех клубов, которые выигрывали Кубок Стэнли в период с 2000 по 2026 год. Больше всего титулов за этот период завоевали «Тампа» (2021, 2020, 2004), «Питтсбург» (2017, 2016, 2009) и «Чикаго» (2015, 2013, 2010) — по три победы.
Команды — обладатели Кубка Стэнли в XXI веке.
2026: «Каролина Харрикейнз».
2025: «Флорида Пантерз».
2024: «Флорида Пантерз».
2023: «Вегас Голден Найтс».
2022: «Колорадо Эвеланш».
2021: «Тампа-Бэй Лайтнинг».
2020: «Тампа-Бэй Лайтнинг».
2019: «Сент-Луис Блюз».
2018: «Вашингтон Кэпиталз».
2017: «Питтсбург Пингвинз».
2016: «Питтсбург Пингвинз».
2015: «Чикаго Блэкхокс».
2014: «Лос-Анджелес Кингз».
2013: «Чикаго Блэкхокс».
2012: «Лос-Анджелес Кингз».
2011: «Бостон Брюинз».
2010: «Чикаго Блэкхокс».
2009: «Питтсбург Пингвинз».
2008: «Детройт Ред Уингз».
2007: «Анахайм Дакс».
2006: «Каролина Харрикейнз».
2005: Сезон не проводился (локаут из-за забастовки владельцев клубов).
2004: «Тампа-Бэй Лайтнинг».
2003: «Нью-Джерси Девилз».
2002: «Детройт Ред Уингз».
2001: «Колорадо Эвеланш».