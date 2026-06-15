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Список команд — обладателей Кубка Стэнли в XXI веке

Больше всего титулов за этот период завоевали «Тампа», «Питтсбург» и «Чикаго» — по три победы.

Источник: Спорт-Экспресс

«СЭ» публикует список всех клубов, которые выигрывали Кубок Стэнли в период с 2000 по 2026 год. Больше всего титулов за этот период завоевали «Тампа» (2021, 2020, 2004), «Питтсбург» (2017, 2016, 2009) и «Чикаго» (2015, 2013, 2010) — по три победы.

Команды — обладатели Кубка Стэнли в XXI веке.

2026: «Каролина Харрикейнз».

2025: «Флорида Пантерз».

2024: «Флорида Пантерз».

2023: «Вегас Голден Найтс».

2022: «Колорадо Эвеланш».

2021: «Тампа-Бэй Лайтнинг».

2020: «Тампа-Бэй Лайтнинг».

2019: «Сент-Луис Блюз».

2018: «Вашингтон Кэпиталз».

2017: «Питтсбург Пингвинз».

2016: «Питтсбург Пингвинз».

2015: «Чикаго Блэкхокс».

2014: «Лос-Анджелес Кингз».

2013: «Чикаго Блэкхокс».

2012: «Лос-Анджелес Кингз».

2011: «Бостон Брюинз».

2010: «Чикаго Блэкхокс».

2009: «Питтсбург Пингвинз».

2008: «Детройт Ред Уингз».

2007: «Анахайм Дакс».

2006: «Каролина Харрикейнз».

2005: Сезон не проводился (локаут из-за забастовки владельцев клубов).

2004: «Тампа-Бэй Лайтнинг».

2003: «Нью-Джерси Девилз».

2002: «Детройт Ред Уингз».

2001: «Колорадо Эвеланш».