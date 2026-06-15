Список команд — обладателей Кубка Стэнли в XXI веке

«СЭ» публикует список всех клубов, которые выигрывали Кубок Стэнли в период с 2000 по 2026 год. Больше всего титулов за этот период завоевали «Тампа» (2021, 2020, 2004), «Питтсбург» (2017, 2016, 2009) и «Чикаго» (2015, 2013, 2010) — по три победы.