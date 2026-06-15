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«Каролина» выиграла Кубок Стэнли во второй раз в истории

«Каролина» стала обладателем Кубка Стэнли-2026.

«Каролина» стала обладателем Кубка Стэнли-2026.

15 июня шестом матче финала плей-офф «Харрикейнз» со счетом 3:0 обыграли «Вегас» и выиграли серию (4−2).

По голу в решающем матче забили Тэйлор Холл, Джексон Блэйк и Николай Элерс.

До этого свою единственную победу в истории «Каролина» одержала в 2006 году. Тогда «Харрикейнз» в финальной серии победили «Эдмонтон» (4−3). Капитаном команды был нынешний главный тренер «Каролины» Род Бриндамор. Также команда еще один раз доходила до финала в 2002 году и уступила «Детройту» (1−4).

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